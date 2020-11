Minden jel arra mutat, hogy holnap bemutatkozik a Mass Effect Legendary Edition

Holnap lesz az N7 Day, avagy a Mass Effect széria annuális ünnepnapja, amin gyakorlatilag már borítékolható, hogy bemutatkozik a Mass Effect Legendary Edition, avagy a trilógia remasterjét tartalmazó pakk.

Több forrás is úgy értesült, hogy a kollekciót a holnapi nap folyamán fogják bemutatni, és azt javasolják, hogy- magyarán tehát nagyjából ekkorra várhatjuk a premiert. Természetesen egyből be fogunk számolni a bemutatóról!Egyébként számos remek programot fog tartalmazni az N7 Day, például kerekasztal beszélgetések is helyet kapnak majd, a fejlesztők megannyi infót át fognak adni a közönségnek, valamint asztali szerepjáték is sorra fog kerülni, úgyhogy bőven lesz mókázás.