Minden játékos után fát ültet majd a Sony, ha eléri a Horizon: Forbidden West egyik trófeáját

Követendő kezdeményezést indított útnak a Sony a Horizon: Forbidden West kapcsán, lévén a vállalat úgy döntött, hogy szeretne a játékosokkal közösen tenni valamit a környezet védelméért, és ebben most akár mi is segíthetünk nekik.

A japán óriás ugyanis bejelentette, hogy eltökélt szándékuk március végén közel 300 ezer fát ültetni az Egyesült Államok területén, azon belül is a Kaliforniában, Floridában és Wisconsinban, ahol komoly gondot okozott az erdőirtásból és a természeti katasztrófákból fakadó pusztulás, így az Arbor Day Foundation segítségével most a Sony is úgy döntött, hogy tesz valamit a dolgok normalizálódásának érdekében.Ebben pedig mi is segíthetünk nekik, amiért semmi más nem kell tennünk, mint játszani. A lényeg, hogy- gyakorlatilag a játék indítását követően ezt minden tulajdonos eléri -, és az első 288 ezer játékos után garantáltan elültetésre kerül majd a valóságban egy fa az említett régiók valamelyikében. Kalapot emelünk!