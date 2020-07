Minden idők legnagyobb GTA Online frissítésére készül a Rockstar Games

Nem ül a babérjain a Rockstar Games, legalábbis ami a GTA Online -t illeti, lévén a nagy becsben tartott stúdió bejelentette, hogy minden idők legnagyobb update-jére készülődnek az alkotáshoz kapcsolódóan.

Ez magába foglal majd egy teljesen új rablást, azaz Heistot is, mely totálisan új helyre viszi a játékosokat. Ez valamikor, addig is viszont még most a nyáron kapunk néhány újdonságot, bár ezek jóval kisebb kaliberűek lesznek, mint az imént említett finomság - írja egy blogposztban a csapat.Tippek, amik kapásból felmerülhetnek: nem kizárt, hogy North Yanktonba, Vice City-be vagy Liberty City-be visznek minket az új rablással, legalábbis ezek akkorát szólnának, hogy minden rajongót megmozdítanának vele, habár inkább valószínű, hogy újonnan előállított terepre tévedünk. Bárhogyan is, várjuk nagyon a további részleteket!