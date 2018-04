Minden idők legnagyobb free to play konzolos játéka lett a Fortnite

Újabb szájtátásra okot adó adatokat hozott a SuperData a márciusi digitális eladásokra vonatkozóan, amiből kiderült, hogy a generált bevétel és az aktív felhasználók száma alapján a Fortnite minden idők legnagyobb free to play konzolos játékának nevezhető.

A csapat szerint ezt a kiemelkedő jelzőt azzal érte el az Epic Games alkotása, hogy, és bár nem tudjuk, hogy ebből mennyit hozott össze konzolon, de bizonyára tetemes összeget, ha megkapta ezt a kitüntető megnevezést.A SuperData két játékot emelt még ki a márciusi teljesítmény alapján, így az egyik a Far Cry 5 volt, amiből csak digitálisan állítólag 2 és fél millió példány ment el PC-n és konzolon egyaránt, ami csak a konzolos változatokat vizsgálva 500 százalékos növekedés a 2015-ös Far Cry Primal-hoz mérten. Ezzel a hónap második legjobb eladásokat felvonultató digitális konzolos címe lett a Fortnite után.Bár pontos eladási adatokat nem kaptunk róla, de a SuperData hozott egy érdekes adatot a Sea of Thieves kapcsán, amiből megtudtuk, hogy márciusban közel 2 millió aktív felhasználót tudott maga köré gyűjteni, amiből 1,7 millió konzolos és 283 ezer PC-s játékos volt.