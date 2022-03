Az Uncharted mozifilmes futásának befejezéséhez közeledve a PlayStation Productions elégedett lehet az első munkájával, lévén a The Numbers szerint világszerte mintegy 339 millió dolláros jegybevételt ért el, amivel minden idők ötödik legnagyobb bevételt hozó videojátékos filmje lett.

A Warcraftot vagy a Detektív Pikachút valószínűleg nem fogja utolérni, de még megelőzheti az Angry Birds filmet, amely 352 millió dollár körül áll. A Sony Pictures nemrég jelezte, hogy az adaptáció egy új sikerfilm-franchise kezdetét jelenti a cég számára, deA szervezet más PlayStation-termékek nagyvászonra adaptálásán is dolgozik, többek között a Ghost of Tsushimán és a Twisted Metalon is.