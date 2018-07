Minden héten új tartalom fog jönni a No Man's Skyba a NEXT frissítést követően

Hamarosan érkezik a NEXT frissítés a Hello Games játékához, mely elhozza többek között a várva várt többjátékos módot, ám ezután sem áll meg az élet, a fejlesztőknek már megvan a terve a frissítés utáni időszakra is.

Sean Murray elárulta, hogy heti rendszerességgel fognak új tartalmat kiadni a játékhoz, a hab a tortán pedig, hogy. Murray fontosnak tartotta kiemelni, hogy semmilyen loot box szerű dolog nem kerül majd be.Már a NEXT frissítést követő héten megkezdik ezeknek az adagolását, és bár nem részletezték, hogy milyen küldetéseket is kapunk majd, egyes források jelentése alapján a felfedezésre fognak majd épülni, akik pedig részt vesznek az eseményeken, különféle tárgyakkal lesznek majd jutalmazva.