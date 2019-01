Minden fontos tudnivalót összefoglal a Metro Exodus legújabb előzetese

Azért ha még téged érdekel a 4A Games és a Deep Silver közös munkája ettől függetlenül is, akkor ne hagyd ki semmiképp az "Uncovered" címre keresztelt trailert, ami lényegében összefoglalja, hogy milyen világban is kalandozunk majd Artyommal, illetve milyen lehetőségeink lesznek játékmechanikák tekintetében., hiszen többnyire vadonatúj képsorokkal lett megtömve, szóba kerül a lopakodás, a lövöldözés, a fegyverfejlesztés, jóformán mindenre felkészítenek már most.

