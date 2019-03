Minden eszközzel kompatibilis kontrollert tervez a Google

Nem titok mostanra, hogy a Google is igyekszik kivenni egy szeletet a gaming piac tortájából, hiszen már jelentkeztek a Project Stream nevezetű streaming felületükkel, melyen például már Assassin's Creed Odyssey-zni is lehet.





Most egy olyan szabadalomterv került közszemlére, amelyen a cég egy kontrollerét láthatjuk, ami gyakorlatilag teljesen megegyezik külcsínre a jól ismert vezérlőkkel, mindössze annyi a különbség, hogy ott virít rajta egy Google Assistant ikon, aminek funkciójában azért bőven lehet potenciál.Ami viszont igazán érdekes, az a szabadalomhoz társított szöveg. Ebből ugyanis fény derül rá, hogy, így akár tévéhez, PC-hez, tablethez és mobiltelefonhoz is alkalmas lehet. Továbbá a Google szeretné, ha a kontrollerre érkeznének értesítések a felhőalapú játékoktól, a felhasználó pedig dönthet, hogy mely készülékről válaszoljon egy ilyen értesítésre.Ezenfelül azt is megtudtuk a szöveg által, hogy egy kontrollerben több profilt és játékadatot (például mentést) is tárolhatnak a felhasználók, így kvázi a Google kontroller szolgálna belépőkulcsként a fontosabb adatokhoz.