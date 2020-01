Minden előzmény nélkül kámforrá vált a GTA 4 a Steamen

Meglepő módon, mindenféle különösebb előzmény nélkül egyik pillanatról a másik kámforrá vált a GTA 4 a Steam felületén - vagyis pontosítsunk, az adatlapja még mindig fent van, csak éppenséggel nem lehet megvásárolni az alkotást.

A vásárlás gomb ugyanis szőrén szálán eltűnt, a Rockstar Games pedig nem is adott ki közleményt ennek kapcsán, úgyhogy sötétben tapogatózunk. Egyedül a különálló Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City bővítményt zsákolható be továbbra is a platformról, ellenbenNem kizárt, hogy a zenéknél van valami licencelési gubanc, legalábbis nem ez lenne az első alkalom, hogy ezért eltűnik egy játék valamilyen digitális piactérről. Várjuk a stúdió nyilatkozatát!