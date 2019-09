Minden eddiginél ütősebben fest a MediEvil remake az új gameplay videón

Alapvetően kissé megosztotta a MediEvil Remake a közönséget az első gameplay anyagok nyomán, hiszen nem tűnt annyira kiforrottnak, ahhoz képest, hogy egy first-party Sony címről van szó.

Ennek ellenére most a TGS 2019-es friss gameplay videó rácáfol a korábban látottakra, hiszen látszik, mennyit fejlődött a játék technikailag az elmúlt hónapok munkálatai során, ami így a megjelenéshez közelítve nem is nagyon árt, hiszen, még ha a Sony nem is nagyon tolja a játék marketingjét.Közel 12 percnyi játékmenetről van szó, amiben a feliratok végig japánul vannak - nem véletlenül, hiszen a TGS 2019 közönsége főleg japánokból áll, azonban a látott képsorokhoz szerencsére nem kell nyelvi tudás, hogy érzékeljük, mennyire is ütős remake van kilátásban...

Nézd nagyban ezt a videót!