Minden eddiginél nagyobb frissítést és új grafikus motort kap a World of Tanks

A Wargaming bejelentette, hogy a rajongók legnagyobb örömére jövő márciusban egy olyan óriási frissítéssel bővítik a World of Tanks című tankos MMO-t, amire a megjelenés óta nem volt még példa, így alkotásuk jelentős megújuláson eshet át.





































A frissítés kapcsán az egyik legjelentősebb újdonságmegjelenése lesz, aminek jóvoltából sokkal modernebb, szebb és részletesebb megjelenés vár majd ránk fejlesztett grafikával, szebb fény-árnyék effektekkel, javított dinamikus árnyékokkal, sőt mi több, javul a víz ábrázolása és a helyszínek is sokkal realisztikusabbá válnak, a pályákon megtalálható objektumok rombolhatósága pedig kielégítőbb lesz.A frissítéssel együtt, ezáltal a jól ismert csataterek teljes egészében újradolgozott, az új grafikus motorra épülő változatait kapjuk majd meg, amivel olyan alapos munkát végeznek a készítők, hogy a helyszínek minden egyes elemét átdolgozzák.A Wargaming mindemellett a zenekedvelőknek is igyekszik kedvezni azáltal, hogy a frissítéssel, ezáltal minden egyes pályának meglesz a maga központi tétele, sőt mi több, a dallamok dinamikusan változnak majd ahhoz igazodva, hogy a csapatunk miként teljesít a csatamezőn.Mielőtt bárki a teljesítmény miatt aggódna, a készítők hivatalos közleményükben külön kiemelték, hogy a World of Tanks ezt a sok-sok újdonságot úgy alkalmazza majd, hogy mellette a páratlan optimalizálás és stabilitás változatlan marad, ezáltal továbbra is FPS dropok nélkül élvezhetjük a tankcsaták örömeit.