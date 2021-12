Minden digitális polcról leszedik a Titanfall első részét

A 2014-ben elrajtolt Titanfall ugyan viszonylag jó játék volt, azonban nem aratott elsöprő sikert, ehhez már a kiváló kritikai visszhangot elérő második rész volt szükséges, most még van egy kis időtök játszani a programmal, ugyanis van egy rossz hír az első rész kapcsán.

A Respawn Entertaintment ugyanis egy új Twitter posztban jelentette be, hogy a Titanfall első része lekerül a digitális boltok polcairól, sőt az előfizetéses szolgáltatásokból is, mint például az Xbox Game Pass, vagy az EA Play., a leszedetés oka pedig a már régebb óta jelen lévő folyamatosan elburjánzó hacker támadások . Öröm az ürömben, hogy a szerverek fent maradnak, valamint hogy a második rész, és az Apex Legends továbbra is érintetlen marad.