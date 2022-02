Mina the Hollower címmel mutatták be legújabb játékukat a Shovel Knight alkotói

Újabb videojátékon ügyködnek a Yacht Club Games fejlesztői, akiket a többség a Shovel Knight kapcsán ismer, és Mina the Hollower című legújabb alkotásukkal sem szeretnének nagyon elszakadni a retro pixelmániás útvonaltól.

Olyannyira nem, hogy az első kedvcsináló alapján a Mina the Hollower nagyon komoly The Legend of Zelda: Link's Awakening hangulatot áraszt magában, és a készítők a Kickstarteren koldulnak hozzá pénzt, de aggodalomra semmi ok, az eredetileg kijelölt 230 000 dollár már régen összejött, így a harcos kisegér 2D-s földalatti kalandja már biztosan elkészülhet.Az egész végeredmény egyébiránt, a Zelda mellett pedig a Castlevania és egy sor más japán játék beugrott még, miközben néztük az első kedvcsinálót, aki tehát egy újabb retro gyönyörre vágyik, az biztosan megtalálja itt a számításait. Megjelenés legkorábban 2023 decemberében, egyelőre ismeretlen platformokra, de a PC és a konzolok zöme biztosan nem marad ki a sorból.

Nézd nagyban ezt a videót!