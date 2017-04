Milyen újdonságokat hoz a Mario Kart 8 Deluxe? Erről szól a játék friss trailere!

Bár sokan ferde szemmel néztek a Nintendóra, amikor kiderült, hogy Switch-re újra kiadják a Mario Kart 8 -at, de mivel Wii U-n nem jutott el túl sok emberhez, így valahol érthető a japánok döntése.

Hogy ezt elfogadtassák a rajongókkal is, most egy újabb trailert mutattak be a játékról, amelyben azt taglalják számunkra, hogy egészen pontosan milyen újdonságok is kerültek be a Mario Kart 8 Deluxe-ba, amely egy halom új karakter mellett számtalan finomhangolást is magával hozott a versenyjátékok kedvelőinek legnagyobb örömére.Ha pontosabban is szeretnél számításba venni mindent, csak nézd meg az alábbi trailert, amely éppen erről szól, ha pedig a játékra fájna a fogad, ne feledd, hogy