Milyen lehet részegen zombit ölni? Erre ad választ a Drunk or Dead!

Hogy mit tenne a legtöbb ember, ha kitörne a zombi-apokalipszis? Bár nem szeretnénk általánosítani, de a legtöbben a menedéképítés után talán felhajtanának néhány italt, és belevetnék magukat a zombiaprítás sűrűjébe.

Hogy mégis mennyire valós dolog mindez, azt most a Drunk or Dead című VR-játék igyekszik bemutatni nekünk, amely már címével sem kínál zsákbamacskát, hiszen valóban nincs más dolgunk benne, mint inni, lerészegedni és szembeszállni az élőhalottakkal.Persze aki életében lecsurgatott már a torkán némi szeszes italt, az bizonyára tudja, hogy a helyzet azért nem lesz ennyire egyszerű, hiszen, nemhogy a zombik mészárlása, de ez a tipikus példája a valamit valamiért elvnek. Drunk or Dead egyébiránt- állítólag 48 óra alatt készítették el, egy karácsonyi VR-maraton során -, amely január 20-án jelenhet meg, és bár mi nem jósolunk neki többet, mint egy perc hírnév, ellenben a Goat Simulator után semmin sem lepődnénk meg.

