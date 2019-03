Mikrotranzakciók nem, DLC csomagok viszont lesznek a Control-hoz

Izgalmas kijelentéseket tett egy interjúban Mikael Kasurinen, a Remedy egyik első embere az idei évre várt Control című videojátékuk kapcsán, így gyakorlatilag egy sor eddig nem tisztázott kérdésre szolgált gyors és tömör válaszokkal.

A rendező így megerősítette, hogy a játékhoz a megjelenés után mindenképpen szeretnének letölthető tartalmakkal szolgálni, azonban a mikrotranzakciós lehetőségeket messzire el akarják kerülni, de kiderült még az is, hogy az alkotásban megtalálhatók lesznek többjátékos elemek is, noha a hangsúlyt az egyjátékos kampány kapja majd.Bár jelentéktelenebb részletek, de Mikael elárulta azt is, hogy, sőt a Photo mód is kimarad, azonban a Remedy eddigi leginkább nonlineáris videojátékát várhatjuk tőle, így a tartalomra azért nem kell panaszkodnunk.