Mikrotranzakciók igen, de loot boxok nem lesznek a Far Cry 5-ben

Bár a Ubisoft egyelőre még nem beszélt a játékipar jelenlegi mumusának számító mikrotranzakciókról és loot boxokról a Far Cry 5 kapcsán, azonban a PC Gamer munkatársai utánajártak a dolognak, és megnyugtató bejelentést hoztak magukkal.

Amint ugyanis a lap kiderítette, bár mikrotranzakciók lesznek a játékban a megjelenéskor, tehát tudunk valódi pénzt szórni a Far Cry 5 -ben, a kizsákmányoló dobozok, avagy a loot boxok viszont teljesen kimaradnak belőle, ami abszolút jó hír.Akárcsak az, hogy a mikrotranzakciók miatt sem kell különösebben megijedni! A lap szerint ugyanis, melyek időt takarítanak meg nekünk.Sőt mi több, ezeket sem közvetetten vásárolhatjuk meg, hanem Silver Bars-t kell váltanunk saját pénzünkért, mely a Far Cry 5 in-game valutájaként lehetőséget ad fegyverek, járművek, skinek és egyéb kozmetikai kellékek megvásárlására a játék boltjaiban.Mivel az in-game boltok a PC Gamer birtokába került buildben még nem működtek, ezért a lap sajnos nem tudott további részletekkel szolgálni arról, hogy milyen árfolyamok várhatók, de az már így is biztos, hogy semmi olyan pluszt nem kapunk a pénzünkért, amit normál játék mellett ne tudnánk megszerezni.