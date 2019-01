Mike Morhaime is távozik a Blizzardtól!

Most már valóban kezd aggasztóvá válni, ami a Blizzard háza táján történik, lévén több vezető fejlesztő után most egy újabb központi figura, a cég egyik arca, Mike Morhaime is távozik a csapattól.

Mike háttérbe szorulása már tavaly bekövetkezett, amikor a Blizzard elnöke és egyik alapítója lemondott posztjáról, hogy J. Allen Brack lépjen a helyébe, de Mike akkor határozottan kiemelte, hogy speciális tisztséget tölt majd be a Blizzardnál, lévén megmarad tanácsadónak a fedélzeten.A Game Informer értesülései alapján azonban valami történt, Mike Morhaime ugyanis állítólag, ezáltal áprilisban magára hagyja a vállalatot, ami első blikkre egy kisebb katasztrófának tűnik, és csak remélni tudjuk, hogy a csapat képes lesz gördülékenyek kezelni a helyzetet. Az illetékesek egyelőre nem kommentálták a helyzetet.