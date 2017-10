Mike Laidlaw, a Bioware veteránja is lelép a stúdiótól

Lassacskán a Bioware is csak árnyéka lesz önmagának, az egykoron szebb napokat is megélt stúdiót ugyanis folyamatosan hagyják ott a veteránok, így néhány órával ezelőtt bejelentette távozását Mike Laidlaw is, aki a csapat egyik tartóoszlopa volt.

Mike eredetileg még a Jade Empire idején csatlakozott a Bioware stúdiójához, tehát 14 évvel ezelőtt, és az esztendők során, egyszóval nagyon sokat köszönhetünk neki.Mike konkrét indokot nem nevezett meg azzal kapcsolatban, hogy miért mondott fel, de elmondása szerint a közeli jövőben azzal tölti majd az idejét, hogy újra kapcsolatba kerüljön azokkal a csodálatos játékokkal és világokkal, melyeket ő alkotott, és ezeket az élményeket egytől-egyig meg is osztja majd velünk a Twitch és a Twitter által.Bár Mike távozása önmagában is rossz hír, azonban hozzátennénk még a kegyelemdöfést is, hiszen kis túlzással ő volt az egyetlen, aki hajtotta még a Jade Empire folytatását a stúdió falai között...