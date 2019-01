Miért pont az Activision adja ki a Sekiro: Shadows Die Twice-t?

Ha a játékosközösség meglátja az Activision logót egy játék címe mellett, azon nyomban elkezd mindenki tanakodni, hogy vajon mennyi mikrotranzakciót fognak beleszuszakolni, így érthető módon a Sekiro: Shadows Die Twice kapcsán is sokakban aggály merült fel.

A FromSoftware marketingmenedzsere, Yasuhiro Kitao a Game Informernek egy interjú közepette fejtette ki, hogy miért pont ők vannak az aktuális munkájuk mögött.Kitao elmondása alapján lényegében az Activision mutatta a legnagyobb érdeklődést a Sekiro: Shadows Die Twice iránt, ráadásul a kiadó olyan területeken nyújtott segítséget a FromSoftware-nek, ahol nem annyira tapasztaltak, illetve visszajelzést nyújtanak a játék használhatósága tekintetében, és még a tesztelésbe is besegítenek. Persze aggodalomra semmi ok, Kitao-san hozzátette: