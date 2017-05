Miért érdemes PS4 Pro-t venned? Ez a trailer megmutatja neked!

A Sony egy újabb trailert mutatott be a minap a PS4 Pro-hoz kapcsolódóan, jelenleg a piac legerősebb játékkonzolja ugyanis bár nagyon jól fogy, ellenben a japánok újra megmutatták, hogy miért érdemes beruházni egyre.

Mindezt természetesen játékokkal igyekeztek nyomatékosítani, ezáltal az alábbiakban újabb képsorokat láthatunk a Horizon Zero Dawn-ról, az MLB The Show 17-ről, a Gran Turismo Sport-ról, és - dobpergés - a God of War-ról is.Természetesen a bemutatók mellett a Sony kiemelte a felvételen, hogy mindegyik játékot dinamikus 4K-ban élvezhetjük majd, HDR effekttel és más egyéb extrákkal egyetemben. Hogy máris viszketni kezdett a tenyered a konzol után? Rendeld meg még ma a Play 24/7 kínálatából: PS4 Pro vásárlás

Nézd nagyban ezt a videót!