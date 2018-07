Mickey egér 90. születésnapját ünnepli a legújabb Kingdom Hearts trailer

Miután gyakorlatilag az egyetlen olyan keménykötésű videojátékos sorozat a jelenlegi piacon, amiben felbukkanhat Mickey egér, várható volt, hogy a Square Enix is megemlékezik majd a legendás karakter kilencvenedik évfordulójáról egy friss trailerben.

A jeles esemény celebrálására a San Diego Comic Con 2018 részeként került sor, ahol a D23: The Official Disney Fan Club paneljén vetítették le az alábbi kedvcsinálót, melybenA kérdéses rajzfilm-figura egyébiránt először 1928. november 18-án került nyilvánosság elé, azóta pedig számtalan mesében láthattuk viszont, sőt mi több, rengeteg videojátékban is felbukkant az évtizedek alatt. Lássuk, hogy milyen kalandjai voltak a Kingdom Hearts-sorozatban:

