Michael Pachter szerint 2019 végén leplezhetik le legkorábban a PS5-öt

A jól ismert és nem igazán hiteles játékipari elemző, Michael Pachter szerint a Sony óriási hibát követ el azzal, hogy kihagyják az 2019-es E3-at, úgy gondolja, hogy azért döntöttek így, mert a 2018-as rendezvényük nem éppen kifogástalanul sült el.

Korábban már kifejtette a GamingBoltnak ennek kapcsán a véleményét, amikor is elmondta, hogy ez főként költségtérítési okokból lett elrendelve, viszont most megtoldotta az egészet azzal, hogy véleménye szerint ez csak egy egyszeri alkalom, a jövőben pedig vissza fog térni a Sony az E3-ra.Amikor Pachtert arról kérdezték, hogy vajon a PlayStation Experience 2018 miért maradt el, ő annak tudja be, hogy valóban nincsenek friss tartalmaik, amiket mutogatni tudnának, illetve már javában a következő generációra készülődnek. Szerinte a PS5-öt 2020 tavaszán fogják leleplezni, vagyTehát szokás szerint olyasmit sikerült kielemeznie, amit mindannyian tudtunk már eddig is....