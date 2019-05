Újabb event szállingózott be a Fortnite -ba, ezúttal viszont nem egy neves film kapcsán jött crossover, hanem a legendás NBA-játékos, Michael Jordan került fókuszba, ezzel pedig egy limitált ideig elérhető játék mód jött.

Ebben a friss lehetőségben viszont nem az lesz a cél (értelemszerűen) hogy likvidáljuk a többieket, hanem hogy gyakorlatilag gördeszkázás révén gyűjtsünk be érméket, lehetőleg minél többet. A Fortnite X Jumpman nevű újdonság már elérhető,, amiket hozott az event.Jött egy szösszenetnyi, húsz másodperces kis kedvcsináló is, melyben szemügyre veheted, hogy mi is ez a szóban forgó újdonság:

