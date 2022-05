Miasma Chronicles címmel bemutatkozott a Mutant Year Zero fejlesztőinek új játéka

A taktikai stratégiák szerelmesei biztosan bezárták a szívükbe a Mutant Year Zero című alkotással a The Bearded Ladies névre hallgató fejlesztőcsapatot, akik most úgy döntöttek, hogy itt az idő bemutatni legújabb alkotásukat.

Elő is hozakodtak a Miasma Chronicles című darabbal, ami a korábbi műveik nyomdokain halad, ezáltal egy taktikus stratégia lesz, amelyben a valós idejű kalandozás és felfedezés mellé szerepjátékos elemek, valamint Miasma Chronicles mindehhez egy poszt-apokaliptikus világot társít, a főszerepben egy Elvis nevű fickóval, aki a mai Egyesült Államok szétzilált területein kóborol, hogy megtalálja édesanyját, aki még kisbabaként egy robotra bízta őt. Miasma Chronicles várhatóan 2023-ban érkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt. Kedvcsináló:

