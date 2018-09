Metro Exodus: kibővített változatot kapott a gamescomon bemutatott real-time ray tracing demó

Az idei gamescomon a 4A Games csapata bőszen mutogatta a nagyérdeműnek, hogyan is fut a Metro Exodus az NVIDIA új real-time ray tracing technológiájával, most pedig ahhoz a két perces kis bemutatóhoz kaptunk egy bővített kiadást.

Az aktuális demó nem csak négy perccel hosszabb időtartammal bír, de, ezáltal mélyebb betekintést nyerhetünk abba, hogy miként is működik ez a vadonatúj technológia.Ami magát a játékot illeti, bár béta állapotban mutogatják, továbbra is gyönyörű, és sajnos ezek a kis kedvcsinálók sem könnyítik meg a várakozást, hiszen egészen 2019. február 22-ig kell várnunk, hogy folytathassuk Artyom kalandját, de ezek a videók legalább bővebben elmagyarázzák, hogy mit is várhatunk ettől a forradalminak szánt technológiától.

Nézd nagyban ezt a videót!