Metro Exodus: a fejlesztők a PC-s átiratok felhagyásával fenyegetőznek, ha a játékosok tovább lázadoznak

Már most előre kiemelnénk, hogy az alábbiak kapcsán nem biztos, hogy valóban a 4A Games egyik alkalmazottjáról van szó, ellenben egy scynet nevű felhasználó az orosz Gameinator fórum felületén tűnt fel, aki elviekben a Metro Exodus mögötti brigád része, és volt pár keresetlen szava a lázadozással kapcsolatban.Dióhéjban emberünk azt ecsetelte, hogy, bár hozzáteszi, ő maga is sajnálja a lojális fanokat, akik ezektől a lázadozó hangoktól függnek.Továbbá azt is ki kell emelnünk, hogy a fórumon fel van tüntetve, hogy azok a 4A Games-es fejlesztők, akik ide posztolnak, azok a saját nevükben fejtenek ki véleményt, így nem feltételezhetjük azt, hogy ez valóban egy olyan döntés, ami a csapat berkein belül már körvonalazódik.