Metallicára megy a zúzás a Call of Duty: Modern Warfare gameplay trailerében

Menetrendszerűen érkezett a Call of Duty: Modern Warfare gameplay prezentációja, ugyanis megérkezett a hivatalos trailer, ami magát a játékmenetet hivatott felvezetni, hozzá pedig egy masszív gameplay anyag is dukál.

De nem is akárhogyan, ugyanis a zúzással és adrenalinnal teli képsorokat a Metallica Enter Sandman című örökzöldje festi alá, ezzel adva az egésznek egy nagyon egyedi hangulatot. A többjátékos mód felvezetése mellett kaptunk egy masszív élő adást is, ahol már ténylegesen élesben láthatjuk a multit megszakítások nélkül.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Lesz béta is természetesen, amit szeptember 12-étől már nyúzhatja a PS4-es tábor egy előrendelés ellenében, majd minden PS4-es játékos 14-étől nyomhatja. Ezt követően az Xbox One-os és PC-s tábor előrendelői szeptember 19-én szállnak be a buliba, majd 21-én mindenki számára megnyílnak a kapuk., 23-áig.

