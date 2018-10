Metal Gear Solid-játékokkal bővült az Xbox One visszafele kompatibilis kínálata

Bár a korai Metal Gear Solid-játékokra sok mindent lehet mondani, bőven jellemezhetőek a bennük látható gameplay mechanikák az "elavult" jelzővel, azonban tény, hogy Kojima akkor olyan sztorikat vetett papírra, melyek a mai napig aktuálisak és lehengerlőek.

A Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition és a Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition egyaránt csatlakozott az Xbox One visszafele kompatibilis kínálatába, ezáltal mindkét produktumot a felturbózott küllemű verziójukban játszhatjuk a Microsoft konzolján.Aki esetleg ezen felbuzdulva szállna bele a sztoriba,, bár a harmadik epizód előzménytörténet lévén bőven jó kezdetnek, és érdemes is végigjátszani, hiszen minden egyes beleölt másodpercet bőségesen meghálál a franchise a frenetikus sztorijával.