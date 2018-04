Metal Gear Solid 3-as event indul jövő héten a Metal Gear Survive-ban

A Konami bejelentette, hogy újabb eventet indítanak útnak jövő héten a Metal Gear Survive keretein belül, mely április 10-én rajtol és a Metal Gear Solid 3-hoz kapcsolódik.

Bár az esemény pontos részletei nem ismertek, csak annyi, hogy egy kooperatív eventről lesz szó, amiA The Encounter 1964 névre hallgató eventen így a Battle pontok mellett az ajándék tárgyak között egy csomó kapcsolódó extrát találhatunk majd, például egy krokodilsapkát, Eva jumpsuitját, arcfestések garmadját és más egyéb kapcsolódó extrát. Ímhol a teljes lista:Accessory Crocodile CapAccessory Fatigues [Naked Snake]Accessory Jumpsuit [EVA]Gesture: "You're pretty good"Avatar Face paint: ZombieAvatar Face paint: OyamaAvatar Face paint: GreenAvatar Face paint: BlackAvatar Face paint: SplitterAvatar Face paint: WoodlandAccessory Ocelot Unit BeretAccessory Ocelot Unit Beret [w/ Balaclava]Nameplate FOXNameplate PATRIOTNameplate ShagohodCassette Tape Takin' On The Shagohod