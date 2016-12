Menetrendszerűen januárban érkezik a Call of Duty: Infinite Warfare első DLC-je

Sabotage címmel az Infinity Ward és az Activieion bejelentették a Call of Duty: Infinite Warfare első DLC csomagját, amely menetrendszerűen január végén jelenik majd meg a szokványos tartalommal.

Mivel az Activision és a Sony szorosra fűzte a kapcsolatát, ezért a játékhoz érkező kiegészítők kivétel nélkül PS4-re roboghatnak be először, így a január 31-én megjelenő Sabotage is csak erre a platformra lesz nagyjából egy hónapig, és csak utána futhat be PC-re, valamint Xbox One-ra.A bővítmény a szokásosbővíti az alapokat - Noir, Neon, Renaissance és a Modern Warfare 2-ből ismert Dominion -, ami mellett, méghozzá a kilencvenes évek nyári táboros horrorfilmjeire hajazó sajátosságokkal.A DLC ára a jól megszokott 15 dollár lesz, de természetesen a Season Pass birtokosai ingyen letölthetik maguknak.

Nézd nagyban ezt a videót!