Memoárt ír Dr. Disrespect, 2021-ben meg is jelenik

Guy Beahm, avagy ahogyan a legtöbben ismerhetjük streamer karrierje által, Dr Disrespect gőzerővel dolgozik saját memoárja megírásán, aminek megjelenésére ráadásul nem is kell túlzottan sokat várni.

Korunk egyik legnépszerűbb, ugyanakkor egyik legmegosztóbb streamere "Violence. Speed. Momentum. A Memoir" néven írja a memoárját, valamint tervei között szerepel, hogy még jövőre, azaz 2021-ben a publikum elé tárja írását. Hangoskönyv formájában is ki fogják adni, amit maga Dr. Disrespect fog narrálni.Hasonló módon íródott, mint ahogyan Will Ferrell papírra vetette a Ron Burgundy memoárt, azaz- hiszen Dr. Disrespect szimplán egy karakter Beahm számára. Ha minden jól megy, akkor jövő tavasszal már olvashatjuk is!