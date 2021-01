Az SNK úgy döntött, hogy lassacskán bemutatja a The King of Fighters XV összes szereplőjét, hiszen a franchise gazdag múltjának köszönhetően bőven van miből válogatniuk, noha ezúttal pont nem egy régi visszatérő állt a középpontba.

Meitenkun ugyanis, aki hatalmas ásítást követően mutatkozik be nekünk az alábbiakban, az állandó fáradtsága azonban csak egy álca lesz, ha bunyóra kerül a sor, akkor úgy pörög a keze-lába, mint a cséplőgép.Ha szívesen ismerkednél Meitenkun erejével és képességeivel, az alábbi trailer egy elég alapos bemutatót ad neked az új hősről. Hogy a The King of Fighters XV pontosan mikor érkezik, azt még mindig nem tudjuk, de valamikor az idén számítunk rá.

