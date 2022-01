Megvillantotta új ROG-szériáját az Asus a CES 2022-n

Az Asus megvillantotta a CES 2022 keretein belül a vadonatúj ROG termékeit, melyek között mindenféle frissített variánst találhatunk, valamint még néhány kiegészítőt is lelepleztek, amiket alant mind listázunk.













Az újcolos kivitelben kapható. Előbbi QHD 240 Hz, Full HD 300 Hz és QHD 165 Hz konfigokkal bír, míg a 17 colos variáns QHD 240 Hz vagy Full HD 360 Hz felbontást kínál. Támogatják a HDR-t, akár 2 TB-nyi SSD-t és 64 GB RAM-ot is kérhetünk hozzá. A CPU akár Intel Core i9 12900H is lehet, míg a VGA akár RTX 3080 Ti is lehet.Az újmodelleket akár AMD 6900HX CPU és RTX 3080 Ti GPU is hajthatja, itt is biztosítva a maximális teljesítményt. A G15 Full HD 300Hz és QHD 165Hz megjelenítési lehetőségeket kínál, míg a G17 Full HD 360Hz és QHD 240Hz párost a versenyszerű játékhoz. Az összes Strix G modell támogatja a Dolby Vision-t.Az újegy erőteljes gamer gép, ami Ryzen 9-es CPU-val és Radeon RX6800S GPU-val érkezik és a többi ROG modellhez hasonlóan megkapta a MUX Switch-et a lehető legjobb teljesítmény érdekében. Van DDR5 RAM és 1 TB-os SSD, valamint a G14 egyben az első ROG laptopok egyike, amely a ROG vadonatúj Nebula kijelzőjével rendelkezik. Ez 120 Hz-et kínál QHD-n 500 nites csúcsfényerővel, 100%-os DCI-P3 színskála lefedettséggel és 3 ms válaszidővel.-on visszatér a ScreenPad Plus másodlagos képernyő, amit akár olyan játékoknál is bevethetünk, mint a hamarosan debütáló Dying Light 2: Stay Human. Ezt a Windows 11-es gépet AMD Ryzen 9 6980HX CPU és NVIDIA RTX 3080 Ti GPU hajtja. Itt is van MUX Switch.A második, a BOE-vel közösen kifejlesztett, vadonatúj ROG-exkluzív kijelző, az úgynevezett Dual Spec panel, amely képes váltani a 4K 120Hz és a Full HD 240Hz között, így a játékosok eldönthetik, hogy a felbontást vagy a képkockasebességet részesítsék előnyben játékonként vagy alkalmazásonként.gamer táblagép Intel Core i9-12900H CPU-val és NVIDIA RTX 3050 Ti GPU-val és 5200 MHz-es LPDDR5 memóriával jön, valamint van 4K 60Hz-es kijelző és Full HD 120 Hz-es képernyő. Emellett ais frissült a legújabb hardverekkel, illetve ahogyan a Z13, úgy ez is kompatibilis az XG Mobile külső VGA-családdal.kompakt asztali gép is megújult hardverkínálattal rendelkezik majd az idei évre. Számos processzor és grafikus kártya közül lehet majd választani, akár 64GB DDR4-3200 memóriával. A beépített hordozófogantyú és a fejhallgató-akasztó kényelmes szállítást tesz lehetővé a LAN-partikra,És végül, de nem utolsó sorban ,a vadonatújis bemutatkoztak. Az Archer Messenger 14-et echte elektronikai cuccok szállítására tervezték, val rajta víz- és foltálló zseb a ruhák számára, míg egy másik zseb akár 6 órán át is megőrzi a felmelegített ruhákat. A ROG dizájn elemek jelen vannak a Messenger 14-en, valamint könnyű, tartos és vízlepergető anyagokat használ.