Megvette a Bioshock egykori fejlesztőcsapatát a CD Projekt Red

A CD Projekt felvásárolta a bostoni The Molasses Flood stúdiót, amely olyan túlélőjátékok mögött áll, mint a Drake Hollow - a CD Projekt Reddel együttműködve saját ambiciózus projektjén fog dolgozni, a CD Projekt tulajdonában lévő IP felhasználásával.

A cégek pénteken sajtóközleményben jelentették be a felvásárlást. Adam Kiciński, a CD Projekt elnöke és közös vezérigazgatója szerint, és a The Molasses Flood osztozik a videojáték-fejlesztés iránti szenvedélyükben, tapasztaltak, minőség-orientáltak és nagyszerű technológiai rálátással rendelkeznek.A Bioshock, a Halo, a Guitar Hero és a Rock Band sorozat fejlesztői 2014-ben alapították a The Molasses Floodot. Azóta a stúdió olyan túlélőjátékokat adott ki, mint a The Flame in the Flood és a Drake Hollow.