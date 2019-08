Megvannak a WWE 2K20 borítósztárjai, októberben jelenik meg a játék

Emlékszünk ám még a pankráció azon hőskorára, amikor olyan nevek voltak a szupersztárok, mint The Rock, Hulk Hogen, Kurt Angle, The Undertaker, Kane, a The Dudley Boyz és társaik.

Mára viszont egy teljesen új generáció képviseli ezt a szórakoztatóágat, és természetesen a fiatalok közül esett valakire a választás, aki feszíthet a WWE 2K20 borítóján. Hölgyek és urak,

Ez az első alkalom, hogy női pankrátor kerül a WWE 2K-széria borítójára, aminek a rajongók egészen biztosan örülni fognak. Azért reméljük, hogy valamiféle speckó kiadásra rákerül egy igazi legenda is, csak a nosztalgia kedvéért. Ez még nem minden, ugyanis az is kiderült, hogy a játék október 22-étől lesz kapható!