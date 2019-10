Megvan, mivel helyettesítik a Rocket League eltávolított loot boxait

A Psyonix még augusztusban jelentette be a hírt, hogy 2019 végéig minden loot box jellegű tartalmat eltávolítanak a Rocket League-ből, helyette pedig most megérkezett a Blueprints híre , mint egy jóval barátibb helyettesítés.

Decemberben jön be ez az újdonság egy frissítésen keresztül, megszerezni pedig ugyanazon módon lehet majd, mint eddig a loot boxokat, ergo szimplán játszanunk kell a meccseket, majd néha-néha megdob minket a rendszer egy Blueprinttel. A nyitásra alkalmas kulcsokat immáron Creditek helyettesítik,Itt jön viszont a csavar: egy Blueprint tisztán és érthetően jelezni fogja, hogy amennyiben kiváltjuk, mit kapunk érte, avagy mondhatnánk úgy is, hogy. Ugyanezzel az update-tel száguld be az Item Shop is, azaz a tárgybolt, amin keresztül megannyi finomságra lecsaphatunk még, többek között a régóta várt Titanium White Dominus-ra is.