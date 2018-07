Megvan mikor lesz a Battlefield V nyílt bétája

Az EA és a DICE kivonultatta a Battlefield V -öt zárt alfa státuszából, és az ott kapott visszajelzések alapján igyekeznek helyrepofozni a játékot, ezeket a javításokat pedig először a mindenki számára nyílt bétában fogjuk látni.

Nem is kell olyan sokat várni a kipróbálható időszakra,, ekkorra pedig már javítva lesz a matchmaking, a zárt alfában tapasztalt hibák java része, a fegyverek is balanszolásra kerülnek, tehát összességében egy teljesebb élményt kapunk, mint a zárt alfa idején.Az időzítés valószínűleg nem véletlen, hisz a Call of Duty: Black Ops 4 bétája két részre lett szedve , nem lepődnénk meg, ha az említett játék multiplayer és a battle royale bétája közé datálnák a Battlefield V tesztfázisát. Vélhetően heteken belül már pontos dátumot is fogunk tudni mondani ezzel kapcsolatban.