Megvan, ki játssza Joel lányát a The Last of Us sorozatban

Bár Joel lánya nem szerepel sokat effektíve a The Last of Us cselekményében, azonban a narratíva egyik legfontosabb oszlopáról van szó, tekintve hogy az ő sztori elején bekövetkező halála az, ami megindítja Joel komplett történetét.

Természetesen az HBO-féle tévésorozatból sem fog kimaradni Sarah Miller figurája, aki kapcsán most a Deadline megerősítette , hogy pontosan ki is fogja játszani. Az értesülések szerint Nico Parker formálja majd meg a kislányt, akit még nem sokan láthattunk a filmvásznon, de egyértelműen egy fiatal tehetségről van szó.Legismertebb szerepe talán a 2019-es Dumbóban volt, ahol Milly Farriert játszotta, illetve itt-ott feltűnt még néhány kisebb projektben, például a 2020-as The Third Day című sorozatban is többek között.