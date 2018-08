Megvan, ki fogja játszani a Sonic mozifilmben a címszereplőt

Már egy ideje készülget az a bizonyos élőszereplős Sonic mozifilm, és bár mi is szkeptikusak vagyunk, lévén játékadaptáció ritkán sül el jól, most legalább megtudtuk, hogy ki is fogja játszani kedvenc kék sündisznónkat.

Az információ a Varietytől származik, ahol kiderült, hogy a Parks and Recreationből is ismeretes komikus. Az úriembertől a szinkronizálás világa sem áll egyébként messze, ő szólaltatja meg például Dewey-t is a Kacsamesék rebootban.Nem lesz gyenge a casting, hiszen azt már leleplezték, hogy a főgonoszként operáló Dr. Eggman-t a gumiarcú Jim Carrey fogja játszani , illetve a Westworldből és az X-Men filmekből már jól ismert James Marsden is helyett kapott a projektben.