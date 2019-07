Megvan, ki fogja játszani a Mortal Kombat-filmben Sub-Zerot

Az újdonsült Mortal Kombat-film kapcsán egyelőre nem vagyunk elkényeztetve infomációkkal, lévén a bejelentés óta épphogy érkeztek részletmorzsák , most viszont megtudtunk egy roppant fontos aspektust.

A The Hollywood Reporter jóvoltából ugyanis kiderült , hogy. No de honnan is ismerhetjük a szóban forgó színészt? Legfontosabb munkái közt jegyezhetjük A rajtaütést, a Halálos iramban hatodik felvonásában is feltűnt, valamint a Star Trek: Mindenen túlban is láthattuk.Tény, nem a valaha volt legizmosabb filmográfia, azonban egy Mortal Kombat-film nem is igényel Daniel Day-Lewis kaliberű színésztálentumokat, azt pedig tudjuk jól A rajtaütés óta, hogy harcjelenetekben nagyon toppon van az úriember. Hogy aztán ez elég lesz-e Sub-Zero karizmatikus megtestesítéséhez? Kiderül 2021. március 5-én!