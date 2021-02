Megvan, hogy mikor jön a Sonic, a sündisznó 2

Pontos megjelenési dátumot kapott a Sonic, a sündisznó mozi második felvonása, ugyanis a stúdió hivatalos keretek között lerántotta róla a leplet, hogy mikorra várhatjuk a folytatást.

, és a hivatalos promószöveg úgy szól, hogy ezt már moziban láthatjuk majd, ugyanis a filmszínházak vásznára akarják küldeni a Sonic, a sündisznó 2-t. Talán addigra már stabilizálódik a mostani helyzet és nem kell emiatt aggódni, de ettől függetlenül elég bátor vállalkozás ekkora ímmel-ámmal jelezni, hogy ez bizony mozis megjelenés lesz.Több infó egyelőre nincsen, sztori szempontjából sincsenek hírek, de vélhetően most már belekavarják Sonic haverjait is a történetbe, tekintve hogy az első epizód stáblista utáni jelenetében felbukkant Tails is.

