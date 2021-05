Megvan, hogy mikor érkezik a Final Fantasy XIV Endwalker kiegészítője

Final Fantasy XIV Digital Fan Festival 2021 keretein belül végre valahára leleplezte a Square Enix, hogy mikorra is várhatjuk a Final Fantasy XIV legújabb kiegészítését, ami az Endwalker cím alatt fut, és egy kazal újdonságot behoz a játékba.

, sőt mi több, még egy gyűjtői dobozt is bejelentettek, amit szintúgy megpakoltak mindenféle jósággal. Egy különleges művészeti album, egy kitűző, egy lélegzetelállító figura, valamint egy plüss van jelen a csomagban, ezek mellett pedig egy-két digitális tartalom is jár hozzá.Nevezetesen egy Arion Mount, egy Death Scythe néven futó Reaper fegyver, illetve egy Wind-up Porom Minion is együtt jár a csomaggal. Egyelőre még nem tudni, hogy nálunk ez a pakk kapható le, viszont az biztos, hogy maga az Endwalker kiegészítés november 23-án érkezik!

