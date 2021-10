Megvan az Overwatch-ból ismeretes McCree új neve

Az Overwatch rajongók által kedvelt cowboy karaktere, Jesse McCree végre új nevet kapott, miután az Activision Blizzard elkötelezte magát a név megváltoztatása mellett, tekitnve hogy Kaliforniában folyamatban van egy per, amelyben szexuális zaklatást állítanak a cégnél.

Ezentúl Jesse McCree Cole Cassidy néven lesz ismert. McCree csak egy a sok karakter közül a Blizzard portfóliójában, aki a cég egyik fejlesztőjétől vette a nevét, azonban még augusztusban a stúdió bejelentette, hogy átnevezi a cowboyt, miután megerősítették, hogy a valódi Jesse McCree, akit a stúdió toxikus munkakultúrájáról szóló több beszámolóban is megneveztek, a per következményei közepette távozott a cégtől - bár távozásának okát nem közölték.Két hónap elteltével a hivatalos Overwatch Twitteren most kiderült, hogy, és a változás egy jövő keddi, október 26-i frissítéssel fog bekövetkezni.