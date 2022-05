Megvan a The Lord of the Rings: Gollum megjelenési dátuma

A The Lord of the Rings: Gollum szeptember 1-jén jelenik meg, ahogyan az kiderült a Daedalic fejlesztőcsapat jóvoltából - aznap érkezik PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series S / X-re és PC-re, a Nintendo Switch verzió pedig 2022-ben érkezik.

A szeptember 1-jei megjelenési dátum éppen egy nappal azelőttre esik, hogy az Amazon Prime Videón keresztül bemutatkozik A Gyűrűk Ura tévésorozata, A hatalom gyűrűi. Szeptember 2-a egyben J.R.R. Tolkien halálának évfordulója is.A Gollum egy történetközpontú, lopakodós kalandjáték, amely J.R.R. Tolkien elismert Középfölde-történeteinek karakterén alapul. A játék konkrétan A gyűrű szövetségének első fejezeteiben játszódik, miután Gollam elveszíti a gyűrűt.A játékban egy "osztott személyiség" mechanika is szerepet kap, mivel Gollamnak meg kell küzdenie saját elméjének küzdelmeivel, amely Gollam és Smeagol között ugrál.