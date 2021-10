Megvan a The Game Awards 2021 pontos dátuma

A Geoff Keighley nevével fémjelzett The Game Awards annuális gaming esemény természetesen idén is meg lesz tartva, és már azt is tudjuk, hogy pontosan mikor és milyen helyszínen zavarják le a show-t.

A Microsoft Theaterben tartják majd meg a The Game Awards 2021-et Keighley-ék, és a pontos dátum 2021. december 9-ére szól. Ekkor osztják ki az esztendő legjobb címeinek járó díjakat, és idén is megannyi kategóriában versenyeznek majd a különböző alkotások. Persze ez még nem minden...A The Game Awards szokásához híven most is, és úgy általánosságban egy kazal izgalmas történés vár ránk. És persze a zenei előadás sem marad el!