Megvan a The Game Awards 2020 pontos dátuma

A koronavírus ellenére is megtartják digitális keretek között a The Game Awards 2020 eseményt, ahol nemcsak az év legjobbjainak osztják ki Geoff Keighley-ék a díjakat, de még számos játékbejelentésre is számíthatunk.

Éppen ezért roppant mód vártuk, hogy végre leleplezzék, mikor várhatjuk a kérdéses rendezvény, azonban most a megmozdulás atyja, Keighley elárulta, hogy mindez. Értelemszerűen online követhető lesz az esemény, illetve mi is be fogunk számolni minden fontosabb hírről.Másfelől érdekes lesz látni, hogy hogyan bonyolítják le digitális formában az eseményt, hiszen megnehezedik így a díjátadás, a beszédeket sem biztos, hogy végig tudják mondani a nyertesek - minden abból fakad, hogy milyen internetkapcsolattal bír az adott személy.