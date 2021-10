Megvan a The Dark Pictures Anthology következő fejezetének címe

A The Dark Pictures Anthology következő, hamarosan érkező darabja már le lett leplezve, melynek címe The Devil in Me, és az első évad fináléjaként funkcionál, ha minden a tervek szerint alakul.

Különösen hátborzongató, mivel a narrátor, látszólag a gonosztevő, aki arról beszél, hogy nem számít, mi a legszebb dolog, amit az ember alkotott, az elhalványul ahhoz képest, hogy végignézi, ahogy valaki elvérzik.Ezután áttér a kedvcsináló arra, hogy bemutasson néhány jelenetet a készülő címből,, miközben egy másik személy kívülről, tehetetlenül figyeli. Van egy másik jelenet is, ahol egy férfi egy kerítésen dörömböl, és kiabál. Mindeközben a The Dark Pictures Anthology: House of Ashes-ről készült tesztünk már olvasható!

