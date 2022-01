Megvan a PlatinumGames új vezérigazgatója

A PlatinumGames 2022-ben jelentős változásokat eszközöl a csúcsvezetői szinten, lévén a japán fejlesztő bejelentette, hogy vezérigazgató-váltás történt, mivel Kenichi Sato közel 6 év után lemondott szerepéről és egyben elnöki pozíciójáról.

Most kiderült az is, hogy ki lesz az utánpótlás, lévén Sato december végén dobbantott. Helyét Atsushi Inaba stúdióvezető veszi át, aki a közelmúltig a PlatinumGamesnél is alelnök volt., ezt ő maga is megerősítette.A PlatinumGamesnél sok vasat tartanak a tűzben. A Babylon's Fall idén márciusban jelenik meg, míg a Bayonetta 3 szintén valamikor idén kellene, hogy megjelenjen. Közben Hideki Kamiya a Project G.G. fejlesztését is vezeti.