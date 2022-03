Megvan a Hot Wheels Unleashed Design Battle versenyének nyertese

A Milestone és a Mattel a Hot Wheels Unleashed hez kapcsolódóan tartott egy úgynevezett Design Battle-t, avagy egy globális versenyt, mely során bárki beadhatott egy nevezést a jutalmak érdekében.

Januártól februárig lehetett jelentkezni, és töbtb mint 10 ezer egyedi dizájnt adtak be nevezésképp a rajongók. A nyertes által tervezett Rodger Dodger valódi alakot fog ölteni, ergo olyan Hot Wheels kisautó készül belőle, amiMindeközben a sajtóközleménybe azt is beleírták, hogy már több mint egymillió példányban kelt el a produktum, ami nem új információ, de ez is jól mutatja, hogy mekkora érdeklődés is van valójában erre a szoftverre.

